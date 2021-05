FC Messina, Mancuso: “Lotteremo fino alla fine”

"Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 possibilità in contropiede per mettere al sicuro il risultato che non credo sia mai stato in discussione"

“Nel secondo tempo la squadra ha tirato fuori gli attributi, ha messo più cattiveria rispetto al primo tempo che non è stato giocato male, ma è mancata la cattiveria dell’ultimo passaggio o tirare per far gol. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 possibilità in contropiede per mettere al sicuro il risultato che, a parte l’occasione di Cannavò, non credo sia mai stato in discussione e la vittoria è meritata”. Così Carmelo Mancuso, allenatore in seconda dell’FC Messina, dopo il successo sul campo del Licata. Il tecnico giallorosso, che ha sostituito lo squalificato Costantino, ha poi proseguito: “Siamo consci della nostra forza – ha concluso mister Mancuso – e sappiamo cosa fare per preparare in tre giorni la partita. Finché la matematica lo permette saremo lì a lottare”