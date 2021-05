Marina di Ragusa, Utro: “Col Paternò siamo stati un po’ ingenui”

RAGUSA – “Siamo molto contenti per l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio che abbiamo messo in campo fin dal primo minuto. Siamo stati un po’ ingenui sull’espulsione e siamo rimasti in dieci, ma anche lì abbiamo tenuto il campo con ordine e con forza”. Analizza così il pari col Paternò, il tecnico del Marina di Ragusa, Salvatore Utro. Il tecnico della compagine iblea ha poi proseguito: “Chi gioca dà sempre il massimo, avevamo delle assenze nel reparto offensivo e abbiamo giocato con qualche centrocampista in più. L’atteggiamento era molto importante, la squadra ha lottato e ci ha creduto anche restando in nove, anche grazie a dei gesti individuali”, ha concluso Utro.