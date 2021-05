Palermo, sarà l’Avellino l’avversario della fase nazionale

PALERMO – Il Palermo, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia, si è assicurato il passaggio del turno alla fase nazionale dei playoff.

Nella giornata di oggi la Lega Pro ha effettuato i sorteggi relativi alla prima fase nazionale, con le squadre non teste di serie che giocheranno in casa la prima gara.

I sorteggi metteranno di fronte il Palermo all’Avellino, con gara in programma domenica 23 alle ore 17.30 e ritorno mercoledì 26 in terra campana, con orario che verrà comunicato nelle prossime ore.

Gli altri accoppiamenti sono: Feralpi Salò-Bari; Matelica-Renate; Albinoleffe-Modena; Pro Vercelli-Sudtirol.

Per Palermo ed Avellino domenica sarà la terza sfida stagionale. In campionato i rosanero hanno perso sia in casa che in trasferta con risultato di 2-0 e 1-0. Sia nella partita d’andata che in quella di ritorno sulla panchina del Palermo c’era ancora l’ex tecnico Roberto Boscaglia che ha poi lasciato il posto al suo secondo Giacomo Filippi.

In caso di parità al termine del doppio confronto passerà al turno successivo la squadra meglio piazzata in campionato, in questo caso proprio l’Avellino che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto.

Per questo turno il regolamento prevede: le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “testa di serie”.