Senza biglietto, aggredisce il capotreno: denunciato 25enne

CATANIA – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno denunciato un uomo per il reato di lesioni personali ai danni di un capotreno di un convoglio regionale in servizio sulla tratta Taormina – Catania.

Gli uomini della Polfer sono intervenuti alla stazione di Catania Ognina su richiesta del capotreno per un’aggressione subita da parte di un viaggiatore privo di titolo di viaggio che, all’atto della controlleria, ha reagito violentemente alla richiesta di pagamento del biglietto con il sovrapprezzo.

L’aggressore, un cittadino gambiano di 25 anni, è stato individuato dagli agenti ancora a bordo del treno e denunciato per le lesioni personali causate al ferroviere che ha riportato una ecchimosi ed una escoriazione ad un braccio, necessitando dell’intervento di personale medico del 118 sul posto e del successivo trasporto, per ulteriori accertamenti, in pronto soccorso.