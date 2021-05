Draghi bacchetta Salvini e Letta

Gelo di Draghi su Salvini e Letta per le proposte sul Colle e per una tassa di successione sui grandi patrimoni a vantaggio dei 18enni. ‘Trovo estremamente improprio che si discuta del

capo dello Stato quando è in carica. L’unico autorizzato a parlare del capo dello Stato è il presidente della Repubblica’, dice al leader della Lega che lo candida al posto di Mattarella.

E taglia corto anche sulla proposta del segretario del Pd: ‘Non ne abbiamo parlato. Non è il momento di togliere soldi alla gente, ma di darne’. Stop anche di Fi: ‘Letta si scordi nuove tasse con noi al governo’. Ma il leader Dem insiste: ‘Con il Covid chiesto sacrificio ai giovani, restituiamo’