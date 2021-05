Il ritratto di Patrick Zaki nella sede del Pd siciliano

Palermo – Da oggi anche la sede del Partito Democratico siciliano ospiterà il “Ritratto di parole” dedicato a Patrick Zaki, realizzato dall’artista Francesca Grosso e promosso dall’associazione Inoltre – Alternativa Progressista.

Il quadro, che ritrae lo studente egiziano, riporta in 16 lingue le parole della lettera spedita al carcere di Tora per chiederne la liberazione.

Presenti il segretario regionale, Anthony Barbagallo, collegato in video conferenza, il presidente della direzione regionale, Antonio Ferrante e la responsabile Diritti del PD palermitano e componente della Direzione regionale Aurora Ferreri e, per l’associazione Inoltre, Alessandro Miliziano, Ornella Spalletta Edward Bosco e Silvia Fontana.

« La storia di Patrick – dice Barbagallo – è simbolo di una repressione dei diritti umani che continua troppo forte in tutto il mondo e che l’Europa deve contrastare. Ora il nostro impegno, come PD, sarà quello di far ottenere a Patrick Zaki la cittadinanza europea e continuare a far sentire la nostra vicinanza a Zaki».