ACR Messina, Foggia: “Felice di aver superato quota 100 gol”

MESSINA – “Era importante tornare a vincere per il bene di tutti. Sono però contento del traguardo, di esserci arrivato con questa maglia gloriosa e volevo ringraziare i compagni che mi hanno aiutato ad arrivare a 101 gol. Ho fatto firmare il pallone a tutti i miei amici, per me è una grande stagione e voglio che rimanga un grande ricordo”. Così Ciro Foggia, attaccante dell’ACR Messina, autore di una tripletta nel match vinto dai giallorossi per 4-1 sul Rende. Il centravanti della formazione peloritana si è poi soffermato sul campionato: “Col Rende è stato importante tornare a vincere anche perché sapevamo che le inseguitrici avevano due partite difficili. Una ha perso, sull’altra manteniamo quattro punti, mancano quattro partite e ci teniamo questo margine”. Infine, ancora sulla sua tripletta, Foggia ha concluso: “Il primo gol lo cercavo, non segnavo da un paio di partite e col Santa Maria avevo sciupato un paio di occasioni, avevo voglia di tornare. Il rigore l’ho battuto perché volevo arrivare ai cento e poi il terzo credo sia il gol più bello della mia carriera”.