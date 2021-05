Zaccardo: “A Palermo anni strepitosi, ai playoff tifo per loro”

"Abbiamo fatto il video con tanti ex rosanero per dare sostegno ai ragazzi e spingerli verso la Serie B"

“A Palermo ho vissuto anni strepitosi, ho tanti amici e li vedo sempre. Abbiamo fatto il video con tanti ex rosanero per dare sostegno ai ragazzi e spingerli verso la Serie B. Sono un loro tifoso, spero riescano a fare sempre meglio perché è una delle piazze più belle d’Italia. Con il rispetto per le avversarie, ma sto con loro”. Così Cristian Zaccardo, ex difensore del Palermo, in merito al suo legame con la piazza rosanero. Intervistato da TMW Radio, il campione del mondo nel 2006 con la maglia azzurra, ha poi parlato degli Europei: “Mancini ha riportato entusiasmo in tutti gli italiani facendo esplodere i tanti giovani grazie ad una squadra che gioca bene. Siamo ottimisti e fiduciosi, saranno degli Europei strani. La squadra più forte di tutte le altre, però, è la Francia”, ha concluso Zaccardo.