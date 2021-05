Avellino, Di Somma: “Rigore? Vergognoso”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Molta rabbia e amarezza in casa Avellino per la sconfitta subita contro il Palermo. I rosanero hanno condannato i campani con un calcio di rigore che, per Michele Di Somma, Ds dei campani è molto dubbio.

“L’Avellino ha fatto una prestazione importante – ha dichiarato ai microfoni di “PrimaTivvu” -, una grande partita. Soprattutto nel primo tempo. Oggi ho visto qualcosa di vergognoso, non solo il rigore. Parlo anche della scarpata in faccia a Fella, da rosso, con l’arbitro che ha detto che era involontario. Il rigore lo abbiamo visto tutti. Noi diamo rispetto e vogliamo rispetto da tutti, dagli arbitri, avversari e tutti”.

“C’è la partita di ritorno, oggi abbiamo fatto una partita importante, ma siamo stati condannati dall’arbitro, che ha deciso la gara. Noi vogliamo solo rispetto”.