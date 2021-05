Avimecc Modica, seconda sconfitta nel girone pool promozione

Con un netto 3-0 arriva la seconda sconfitta nel girone per la promozione

Seconda giornata del girone di pool promozione per l’Avimecc Volley Modica, arriva la seconda sconfitta, questa volta in quel di Catania contro l’Area Volley. La formazione catanese aveva subito una pesante sconfitta contro Mascalucia, formazione che dimostra di essere in piena forma e capace di chiudere con un netto 3-0.

I padroni di casa, quindi, puntavano a dare il massimo tra le mura amiche e a riscattare il risultato della prima riuscendo a dimostrare quanto preparato in settimana. La formazione modicana lotta su tutti i set ma deve lasciare il piglio del gioco agli avversari, chiudendo i tre set sul punteggio di 25-17, 25-21, 25-18.

Area Volley parte subito bene e mette in grande difficoltà la seconda linea modicana in fase di ricezione. Di grande livello i centrali catanesi che si impongono contro i muri di Bonsignore e Tidona.

Nel secondo set inizia con una grande spinta dei ragazzi della contea con un iniziale vantaggio di 1-9, la formazione di casa conosce le sue qualità e non si lascia scoraggiare riesce a raggiungere il pareggio sul 15-15 per poi chiudere in vantaggio.

Finale con la vittoria dei padroni di casa, buoni gli spunti di alcuni dei ragazzi biancazzurri ma c’è ancora tanto

da lavorare e, soprattutto, da formare in esperienza.

Dopo due sconfitte consecutive tocca pensare subito alla prossima sfida, questa volta si giocherà al Geodetico di Modica contro Mascalucia, una formazione di grande livello e con grande esperienza. Si dovrà puntare tanto sulla condizione mentale e sul fattore campo per raggiungere la prima vittoria in questa fase.