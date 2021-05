ROMA – Alcuni momenti live, poi il dialogo sui rispettivi credo che li vide insieme nel 2005 nel programma Rockpolitik, dalla reincarnazione alla provvisorietà della vita, alla paura della morte: sono le immagini scelte da Adriano Celentano per dire addio, sul suo profilo Facebook, a Franco Battiato, morto il 18 maggio a 76 anni. Il video pubblicato da Celentano si chiude con queste parole: “Il tuo è solo un breve distacco fra te e tutti quelli che ti amano… e fra quelli che ti amano io non potevo mancare!!… Ci rivediamo..! Ho i miei dubbi invece su chi uccide e ha il coltello facile. Non potrebbero sopportare la grande purezza che arieggia nei luoghi dove ora sei tu. Li ucciderebbe… e ancora peggio sarà per quei governi assassini che fanno esperimenti mostruosi e bombardano sulla povera gente uccidendo vecchi e bambini”.

(ANSA)

