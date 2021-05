Moriero: “Io e Miccoli al Palermo? Ognuno ha il suo sogno”

“Io e Miccoli al Palermo? Fabrizio è molto legato alla città. Ognuno ha il suo sogno ed è giusto che lo insegua. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il mare. Abbiamo uno staff importante e Palermo è una grande piazza, ma oggi l’attuale tecnico sta facendo molto bene e ogni discorso sarebbe assolutamente prematuro”. A dirlo è Francesco Moriero, ex allenatore di Catania e Lecce, parlando della possibilità di sedersi insieme all’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, sulla panchina del Palermo. Il tecnico classe 1969, intervistato da Tuttomercatoweb, ha poi detto la sua sui playoff: “Ci sono delle favorite, poi però arriva il Palermo in cui nessuno credeva e dimostra di saper soffrire rappresenta una grande città e sta andando avanti. Vincere a Castellammare non era facile. Bisogna cancellare tutto quello che si è fatto in campionato e pensare alla partita che verrà, ricaricare le energie. L’Avellino ha un allenatore esperto che ha già vinto – ha concluso Moriero -. Però la sorpresa è sempre dietro l’angolo”.