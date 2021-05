Stasera in Tv il film su Buscetta e L’Isola

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di cinema, che soddisfa i diversi gusti del pubblico, e di tanti programmi di approfondimento. Da non perdere le fiction, i reality e il film “Il traditore” su Rai 1.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Il traditore”, un film ambientato nella Sicilia degli anni 80, che racconta la guerra tra bande mafiose per il controllo sul traffico della droga. Al centro del film troviamo la figura di Tommaso Buscetta, il boss che ha deciso, assistendo all’omicidio dei suoi due figli e del fratello, di collaborare con la giustizia facendo luce sulla struttura e sulle dinamiche di cosa nostra.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Stai lontana da me”. Il consulente matrimoniale Jacopo risulta essere costantemente perseguitato dalla sfortuna. L’uomo non riesce a tenersi stretta una donna; tutte, o per via di un incidente o per qualche altra ragione, si allontanano da lui. Soltanto una, Sara, ambiziosa architetto, riuscirà a stargli vicino.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – il vertice delle stragi”. Durante la puntata di questa sera, le inchieste verteranno sulla trattativa Stato-mafia e sulle stragi del 1992 e del 1993, utilizzando testimonianze esclusive e inedite.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentanovesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato al caso dei beni sequestrati e confiscati dallo stato, e successivamente abbandonati; si parlerà di sbarchi in Sicilia e del decreto ddl Zan.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nomination, possibili eliminazioni e tante sfide di resistenza metteranno a dura prova i concorrenti vip dell’isola, che da mesi stanno affrontando una vera lotta per la sopravvivenza.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Safe House – Nessuno è al sicuro”. Tobin Frost è un ex agente dell’intelligence che ha rinunciato al suo lavoro per tradire il governo americano, vendendo i segreti del governo al miglior offerente. Nonostante la fuga, il governo americano riesce a catturare Frost, portandolo in una safe house al fine di interrogarlo. Durante l’interrogatorio, però, un gruppo di mercenari attacca la casa, uccidendo quasi tutti gli agenti. Frost riuscirà a fuggire, ancora una volta, grazie anche all’aiuto di Matt Weston, unico agente sopravvissuto.

Paramount (canale 27) trasmetterà, alle 21.10, “Il dottor T e le donne”. Uno stimato e ricco ginecologo, circondato costantemente da donne, è convinto di sapere ogni cosa sulle donne, di conoscerle nel profondo. Sarà un evento imprevedibile a far cambiare le cose e a mettere il ginecologo di fronte a una consapevolezza diversa.