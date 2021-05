Torrenovese ko, Varese pareggia la serie: si va a Gara-5

Un quarto parziale da dimenticare condanna la Fidelia Torrenova, che viene battuta per 72-61 al termine di una gara giocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva Gara-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle 20.

Coelsanus Varese – Fidelia Torrenova 72-61 (25-23, 34-40, 52-55)

Coelsanus Varese: Corno 15 (1/3, 3/7), Boev 4 (2/2), Ivanaj 8 (2/5, 1/3), Gergati 3 (0/5, 1/4), Dalcò 4 (2/5), Antonelli ne, Maruca 24 (6/7, 1/2), Macchi ne, Albique 1 (0/2), Sorrentino ne, Allegretti 8 (3/5, 0/1), Trentini 5 (0/2, 1/1). Coach: Saibene

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 7 (0/1, 2/10), Ferrarotto 1 (0/2 da 3), Perin 18 (4/5, 3/8), Gloria 12 (6/12), Bolletta 5 (2/4, 0/5), Galipò 4 (2/3), Klankis 3, Mazzullo (0/2), Lasagni 6 (1/7, 1/3), Guerra 5 (1/2, 1/2). Coach: Bartocci.

Si segna molto nel primo quarto, con Perin, Klanskis e Gloria che rispondo ai 9 punti di Maruca. Di Viccaro, Guerra e Perin piazzano bombe importanti per il +4 ospite, ma Dalcò e Allegretti prima e le realizzazioni dalla lunga distanza di Lasagni, Ivanaj e Corno da 3 poi fissano il punteggio sul 25-23 locale. Di Viccaro da 3, Lasagni col fallo, Gloria da sotto per il +10 ospite. Allegretti, Ivanaj e Maruca sbloccano Varese, Gloria risponde a rimbalzo d’attacco e dalla media, poi Corno per il -6 con cui si va all’intervallo sul 34-40. Perin apre il secondo quarto, ma Maruca, Allegretti e Corno riportano al -2 la Robur. Gloria e Bolletta sbloccano Torrenova, poi Perin risponde a Gergati riportando la Fidelia al 52-55 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto la Fidelia si spegne: il parziale di 20-6 parla da solo. Si torna al PalaTorre per la “bella”.