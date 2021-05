Cambio al vertice della Questura, Pogliese ringrazia Della Cioppa

Catania – Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha “ringraziato personalmente il questore di Catania Mario Della Cioppa per quanto fatto per la città e per la sua provincia per innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini, augurandogli ogni fortuna per il prestigioso incarico di guidare la Questura di Roma”. “Esprimo il mio grande apprezzamento per il dottore Della Cioppa – aggiunge Pogliese – che anche come riconoscimento per le sue eccezionale qualita’ mostrate sul campo alla guida della polizia etnea, e’ diventato questore della Capitale. La straordinaria azione di tutela della sicurezza dei cittadini, prestata con autorevole competenza ed eccezionale livello professionale, sono testimoniate dalle numerose azioni investigative nella lotta al crimine e di garanzia dell’ordine pubblico, grazie anche alla straordinaria squadra di dirigenti, funzionari e agenti. In un anno e mezzo alla guida della questura etnea, il dottore Della Cioppa ha dato concreta testimonianza di essere un servitore dello Stato competente e determinato, in sinergica collaborazione con tutte le altre istituzioni preposte alla tutela dei cittadini”. “Rivolgo contemporaneamente il mio benvenuto – ha aggiunto Pogliese- al nuovo questore di Catania, Vito Calvino, che sono certo proseguira’ con competenza e professionalita’ il lavoro svolto in questi anni a Catania, al fine di garantire sempre piu’ alti livelli di sicurezza e legalita’ della comunita’ del capoluogo e della provincia etnea”. (ANSA).