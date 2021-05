Carfagna a Messina: “Baraccopoli vergogna nazionale”

MESSINA – A distanza di tredici giorni dall’approvazione della norma sul risanamento nel decreto legge “Covid”, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna a Messina approdando questa mattina nei luoghi invasi dal maggior degrado abitativo. Quel degrado che lei stessa ha definito una “ferita italiana democratica”, indegna per qualunque Paese occidentale ed europeo e che verrà spazzata via in due anni, secondo il leader della Casa comunale Cateno De Luca. In prima battuta, il Ministro ha svolto una riunione tecnico – operativa nel Palazzo del Governo con il Prefetto Cosima Di Stani che sarà ufficializzata con decreto di nomina entro metà maggio “Commissario straordinario per demolire la baraccopoli” e con il Sindaco. Poi, si è spostata a Palazzo Zanca, dove è stata accolta dal Primo Cittadino e dalla Giunta Municipale; successivamente, nel Salone delle Bandiere, Carfagna, De Luca e il Prefetto hanno risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L’emendamento governativo a firma della Ministra è stato la spinta motore per questa tappa istituzionale, in cui si è parlato dei 100 milioni di euro che saranno gestiti dal Prefetto di Messina per la sua nomina a Commissario straordinario, della bonifica dell’area e del ricollocamento di circa 2.300 famiglie che la popolano. «C’è una ampia convergenza su tutto quello che concerne politica ed istituzioni – è intervenuta il Prefetto Di Stani – e auspico che ci sia anche da parte della città». Ricordiamo che questo testo speciale anti – baracche è stato voluto dalla deputazione messinese: in primis, Matilde Siracusano proponente, Francesco D’uva e Pietro Navarra che il Ministro ha lodato, oltre al Sindaco, per aver portato il Parlamento a conoscenza della tara atavica “baraccopoli”, targata terremoto 1908.

Carfagna ha detto che si sente emozionata e «l’operazione darà un senso politico e avere le baracche finora è stato una vergogna nazionale, non territoriale. Una via di condotta che è stata adottata dal nostro Governo, che ringrazio sempre, poggia su due pilastri: il significato profondo di questo impegno è ridurre le disuguaglianze. Nascere al Sud non deve essere considerato un peccato originale per ricevere scarsi servizi, dobbiamo cancellare questa ingiustizia. Il secondo approccio è volto alla ricerca, per niente ideologico, assumendone le responsabilità. Il caso baraccopoli Messina è emblematico con 8mila persone, 2300 famiglie intrappolate insieme ai bambini, senza diritto a case decenti, senza servizi dignitosi, collegamenti, istruzione, una vita di qualità. Abbiamo individuato un problema che si protrae da decenni. La certezza che si possa affrontare nei termini arriva dalla nostra tempestività di intervento già nei primi 100 giorni, lavoreremo accanto all’Amministrazione comunale, al commissario Di Stani che avrà una contabilità speciale quindi non solo 100 milioni di euro ma tutti i finanziamenti che arriveranno dopo. Entro un anno si dovrà sbaraccare. Entro 60 giorni, si dovranno perimetrare le costruzioni abusive da abbattere e far partire la campagna di demolizione e sistemare i nuclei famigliari nei nuovi alloggi. Ma prima la scadenza del 31 maggio che vedrà la trasformazione del decreto in legge». Altri 15 giorni per consegnare i poteri decisionali al Prefetto e, solo da quel momento, si disegnerà la cosiddetta “road map” per riqualificare le zone che vi ricadono e acquistare gli oltre 1400 immobili che verranno suddivisi ai bisognosi censiti. L’Agenzia comunale per il Risanamento, con a capo Marcello Scurria, agevolerà comunque tutte le procedure. Il Sindaco ha chiarito che ci sono ulteriori 240 milioni di euro derivati dal Governo siciliano e altri bandi, i finanziamenti della Legge regionale 10 del ’90 che si rischiava di gettare alle ortiche e le risorse Poc. De Luca ha speso ottime parole per la scelta del Commissario che realizzerà con equilibrio questo grosso compito. Dopo, il Ministro Carfagna, insieme al Sindaco e ai tecnici comunali, si è diretta a Fondo Fucile per testare la situazione di povertà sociale degli abitanti che vivono in uno dei rioni più indecorosi e più estesi della Città. La deputata messinese di Forza Italia Matilde Siracusano: «Dopo il grande traguardo raggiunto con l’emendamento cancella-baraccopoli, il ministro per il Sud si rende conto, con il suo sopralluogo, dei villaggi disagiati della Città dello Stretto. L’attenzione che il Ministro sta riservando alla nostra comunità ci inorgoglisce e ci ripaga di tanto lavoro fatto per il territorio negli ultimi anni. Saremo a fianco della Carfagna per ringraziarla del suo costante impegno per il Mezzogiorno e per rivendicare l’importante azione politica di Forza Italia a livello regionale e nazionale. Finalmente, con i 100 milioni stanziati dal decreto Covid e con l’incarico del Prefetto, si potrà avviare il risanamento di tanti quartieri di Messina e si potranno accontentare le migliaia di residenti della baraccopoli che avranno una prospettiva di speranza e di futuro». «Oggi è un giorno di riscatto a Messina, per non segregare più cittadini in scale sociali – dichiara il deputato messinese e questore di Montecitorio Francesco D’Uva -. L’articolo 11 ter al Dl Covid per me è il raggiungimento di un obiettivo per cui mi sono battuto per anni faticosamente. Una condizione, quella delle baracche, che gli enti regionali e locali non hanno saputo risolvere, nonostante le tante somme stanziate. Tutto ciò ha indotto me e i colleghi Navarra e Siracusano che hanno preso a cuore la materia a presentare proposte di legge. Grazie alla sensibilità dell’attuale Ministro del Sud. Una risposta poteva arrivare prima, con il predecessore. Come M5S continueremo a servire la collettività nelle sedi competenti. Rinnovo il nostro “in bocca al lupo” al Prefetto».