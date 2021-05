Filippi: “Andremo in campo e daremo tutto. Non mi interessano le chiacchiere”

PALERMO – Dopo la vittoria nella gara di andata il Palermo è consapevole che la sfida in casa dell’Avellino non sarà cosa semplice. I campani cercheranno a tutti i costi la vittoria, ma di fronte si troveranno una squadra arrabbiata e con voglia di rivalsa.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’allenatore dei siciliani Giacomo Filippi alla vigilia del match – è giocare come sappiamo fare, concentrarci sulla partita e non pensare alle chiacchiere che leggiamo. Prepareremo la partita come è giusto che sia. Andremo in campo e daremo tutto noi stessi. Ho sentito le dichiarazioni degli antagonisti e di episodi che, per quanto mi riguarda, sono estraneo. Braglia si giustifica, se lo fa ha qualcosa da farsi perdonare. Non mi rivedo in certi gesti. Troppe storie sull’arbitraggio che è stato normale e regolare. È stata una partita molto sentita tra due squadre che hanno dato tutto per avere la meglio sull’altra. Faremo di tutto per non cadere nella trappola della provocazione. Stiamo preparando la gara anche su questo fronte. Magari loro la stanno preparando in questa direzione, ma è una cosa che non ci appartiene e non ci interessa. Non dobbiamo cadere nel tranello”.

Il tecnico rosanero si è concentrato anche sulla condizione fisica di alcuni giocatori rientrati da poco: “Odejr, Palazzi e Somma erano un po’ in ritardo, ma ora sono a regime”.

Anche oggi, prima della partenza la squadra ha ricevuto il saluto da parte dei tifosi: “Giocheremo anche per loro – ha continuato Filippi -, cercheremo di regalare loro una gioia”.

“La scelta di schierare Kanoute a Castellammare – rivendica il tecnico – è stata ponderata e a posteriori azzeccata viste le caratteristiche dei difensori avversari. Domani sceglieremo chi far giocare davanti. Saraniti ha fatto benissimo l’altro ieri. Queste partite si devono risolvere in corso e con gli uomini che hai in panchina che devono avere qualcosa in più rispetto a chi sta giocando, cosa che ho trovato sempre con i miei ragazzi. Santana e Floriano stanno bene, sceglieremo con serenità il giocatore adatto”.

Domani sarà nuovamente disponibile il centrocampista Luperini, assente all’andata per squalifica: “Il suo rientro è importante, lui dà sostanza e inserimento. Un giocatore importante. Broh comunque ha fatto una prova strepitosa. Devo pensare a passare il turno e schierare la formazione migliore possibile. Non si cambia tanto per cambiare. È giusto dare compattezza e continuità ai meccanismi, senza dimenticare che chi è subentrato ha sempre fatto benissimo”.