I tifosi dell’Avellino: “Rendiamo incandescente l’ambiente”

AVELLINO – L’Avellino è pronto alla “guerra” sportiva contro il Palermo per ribaltare la sconfitta per 1-0 nel match di andata del primo turno nazionale dei playoff. Alla partita, come impone il regolamento anti covid, non potranno assistere i tifosi che, però, si sono dati appuntamento per caricare la squadra prima dell’arrivo allo stadio.

“L’Avellino ha bisogno di noi – si legge in una nota diffusa dal gruppo del tifo organizzato della Sud- , la Sud ha bisogno della sua gente. Mercoledì 26 maggio, alle 18.45, appuntamento a Campo Genova, attenderemo insieme il passaggio del pullman del nostro amato Avellino per far sentire alla squadra tutto il nostro calore.

Per quanto il momento storico che stiamo attraversando ci impedisca di vivere queste giornate come meriterebbero di essere vissute, abbiamo l’obbligo morale di rendere incandescente l’ambiente, abbiamo l’obbligo di trasmettere loro tutto il nostro amore per questa maglia.

Chiediamo l’aiuto di tutti per sostenere i ragazzi e spingerli alla vittoria. Vi invitiamo a indossare una maglia dell’Avellino: sciarpa al collo e bandiera in mano, orgogliosi e fieri come siamo. La forza del lupo è il branco… Azzanniamoli. Avanti Avellino, Avanti Irpinia”.