Blitz Requiem, il Codacons: “Business da 3,5 miliardi annui”

CATANIA – “Gli abusi nella camere mortuarie scoperte dalla Procura di Caltagirone rappresentano una goccia nel mare, perche’ il fenomeno del racket del caro-estinto e’ ancora diffusissimo negli ospedali italiani”. Lo afferma il Codacons sull’operazione ‘Requiem’ dei carabinieri. “Il business dei funerali – spiega l’associazione di consumatori – raggiunge in Italia quota 3,5 miliardi di euro annui e vede attive nel nostro paese piu’ di 5 mila imprese funebri. Un giro d’affari enorme che fa gola a soggetti senza scrupoli, avvoltoi pronti a pagare profumatamente infermieri e medici per avere in tempo reale i nominativi dei deceduti, o a mettere in atto comportamenti illegali per sabotare la concorrenza, sfruttando la situazione di sofferenza e confusione dei parenti dei defunti per offrire servizi funebri a tariffe maggiorate rispetto ai prezzi di mercato. In base ai calcoli del Codacons, infatti, i funerali con tangente incorporata costano mediamente il 30% in piu’ rispetto ai costi medi dei servizi funebri”. Il Codacons chiede di “estendere i controlli in tutti gli ospedali italiani, al fine di stroncare le collusioni tra pompe funebri, infermieri e camere mortuarie”, e invita “i parenti dei defunti a non accettare mai l’offerta di agenzie che si presentano e offrono servizi senza essere state esplicitamente chiamate”. “Anche in queste situazioni drammatiche – aggiunge – occorre avere il sangue freddo di dire un ‘no’ deciso”. (ANSA).