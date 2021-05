Pfizer, persone rimandate indietro: “Ma i vaccini arrivano”

Disagi per chi si è messo in coda per il richiamo. Il punto sulle dosi. Da oggi saranno tutti avvisati.

PALERMO- Tutti vogliono Pfizer e le dosi scarseggiano. Qualcuno è stato rimandato a casa, all’hub vaccinale della Fiera, nonostante la prenotazione del richiamo, ma da oggi – è l’impegno – non accadrà più. Che ci fosse qualche problema, vista la popolarità del prodotto e l’apertura di nuove categorie, era lampante. Il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa, lo aveva detto a LiveSicilia.it: “Questa settimana siamo in affanno sulle secondi dosi di Pfizer, la prossima andrà già un po’ meglio, nel mese di giugno, così c’è stato promesso, avremo le dosi necessarie”. Nessun problema con le prime somministrazioni che vengono coperte con Moderna.

I vaccini e la polemica

Certamente, non deve essere proprio una esperienza gratificante mettersi in fila, anche solo una volta, e sentirsi dire: “Scusi, non possiamo farle il richiamo”. Dice il presidente di Onda, Movimento Popolare Regionalista, Carmelo Pullara: “Chi era in fila per la seconda dose Pfizer si è visto rispedito a casa e rinviato a domani. Tutto questo per un problema di dosi che, a quanto pare non era in numero sufficiente. La notizia mi ha raggiunto subito e farò quanto in mio potere per vederci chiaro, al fine di evitare ritardi ed ulteriori disservizi alla popolazione”.

“Avvertiti con un sms”

“Nei giorni scorsi – dice il commissario Costa – sono state mandate a casa un centinaio di persone, è vero, lo avevamo anticipato, e ci scusiamo per il disservizio. Da oggi sono tutti avvertiti, con una mail, con un messaggio e con una telefonata. Domani arriveranno trenta vassoi di Pfizer, circa trentaseimila dosi su Palermo. Noi abbiamo sempre mantenuto la nostra quota di tremila e trecento inoculazioni al giorno, i conti erano giusti”. Ma è lapalissiano che qualcosa non ha funzionato, suscitando le legittime proteste dei rimandati indietro, dopo l’attesa.

I vaccini in Sicilia

Come procede la campagna a livello regionale? Bene, secondo le ultime notizie del report del ministero, aggiornato alle sei di stamattina, la percentuale tra dosi somministrate e disponibili in Sicilia ha raggiunto il 93,1 per cento, vicino a una media nazionale del novantacinque, con 2.287.568 inoculazioni.

