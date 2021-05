Ponte Corleone, riaperte per qualche giorno le due corsie

PALERMO – “La ditta incaricata dei lavori di manutenzione sul ponte Corleone aveva iniziato i lavori e aveva ristretto la carreggiata ad una sola corsia senza comunicare nulla alla amministrazione comunale”. Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

“Per questa ragione – aggiunge Gelarda -, la mancanza di una ordinanza specifica, è stata anche sanzionata dalla polizia municipale e il restringimento ad una sola corsia è stato tolto. Ma è una questione di giorni. I lavori sono comunque iniziati, con quelle poche somme che il Comune ha a disposizione. Proprio a causa dei lavori, tra qualche giorno il ponte tornerà nuovamente ad una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, per alcune settimane, come ieri. L’inferno di traffico che abbiamo visto ieri è solo il preludio di quello che vedremo per le prossime settimane. Per questo motivo appare assolutamente illogico e privo di senso riattivare la ZTL dal primo giugno, visto che in questo momento dobbiamo cercare di spalmare il traffico in altri punti della città. Anche in via Roma. Oltre al fatto che siamo ancora in piena emergenza economica pur diminuendo quella sanitaria. L’unica cosa logica, come da noi proposto, è mantenere bloccata la ZTL almeno fino alla fine dellanno. I palermitani non possono piu essere vittime del sindaco Orlando e dell’assessore Catania”.