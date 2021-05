Filippi: “Non rimprovero nulla ai ragazzi. Fatta la nostra partita”

CALCIO - SERIE C

AVELLINO – Dopo l’1-0 all’andata per il Palermo, nel ritorno è l’Avellino a conquistare la vittoria con lo stesso punteggio. Questo ha permesso ai lupi di aggiudicarsi il passaggio del turno perché testa di serie della sfida.

Al termine della gara l’allenatore rosanero Giacomo Filippi ha parlato così: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, due squadre che si sono contese la gara. All’andata abbiamo vinto noi 1-0, oggi loro. A me la squadra è piaciuta, siamo sempre stati sul pezzo, non ci lamentiamo degli arbitraggi perché non è stile nostro, al contrario del collega che ha passato tutta la settimana a lamentarsi”.

“Volevamo giocare palla perché la nostra natura è quella, dovevamo continuare su questa strada. Dovevamo continuare a girare palla e metterla dentro. Abbiamo avuto le nostre occasioni – ha continuato il tecnico – , non siamo stati bravi a sfruttarle. Non rimprovero nulla ai ragazzi”.

“Il Palermo è una buona squadra, ha lottato fio alla fine per andare avanti. Se l’è giocata alla pari con l’Avellino che è una squadra ottima. Le cosa positiva è avere uno zoccolo duro giovane e di grande prospettiva. Su queste basi il Palermo deve ripartire, secondo me ci sono tutte le prerogative per fare bene”.

“Kanoute meno pericoloso come esterno di centrocampo? Era stanco, non aveva più il guizzo e ci può stare, ma c’è anche la bravura degli”.