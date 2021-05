Stasera in Tv Montalbanoo e la finale di Europa League

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Potremmo prendere visione di un palinsesto molto vario tra fiction, commedie, film d’azione e la UEFA.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Il commissario Montalbano – l’età del dubbio”. Nella puntata di questa sera, Montalbano si ritrova ad affrontare un risveglio inquietante, che lo vede protagonista, e un fortissimo temporale che accentua il suo malumore.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Dove eravamo rimasti”. Meryl Streep è la protagonista di questo film che racconta le vicende di una donna che, per inseguire il sogno di diventare una rockstar, decise di abbandonare la propria famiglia. Ritrovandosi agli sgoccioli della sua carriera, la donna prende la decisione di tornare indietro sui suoi passi, provando a ricostruire il rapporto con i suoi figli.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, il programma di attualità “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. Durante la puntata di questa sera, nuove ricostruzioni saranno dedicate al caso di Denise Pipitone e al ritrovamento di Khrystyna Novak.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, il programma di attualità “Zona Bianca”, realizzato in collaborazione con Tg4, condotto da Giuseppe Brindisi. Il dibattito di questa sera sarà dedicato al tema dell’abolizione del coprifuoco e del miglioramento nei contagi.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “Il gladiatore”. Siamo nel 180 d.C e il vittorioso generale romano, Massimo, rappresenta il futuro successore di Marco Aurelio. Il nuovo possibile ruolo del generale Massimo sconvolge, però, il figlio dell’imperatore, Commodo, che si ritrova a uccidere il padre e a ordinare l’uccisione di Massimo al fine di non avere rivali. La rivalità si trasformerà in una vera e propria caccia all’uomo, che si concluderà con un combattimento. Massimo, nelle vesti di gladiatore, cercherà di difendersi con le unghie e con i denti.

Italia 1 trasmetterà, alle 21.20, “Alice attraverso lo specchio”. Il film, dal genere fantastico, racconta il rientro di Alice a Londra e il suo incontro con gli amici Bianconiglio, Brucaliffo, Stregatto e Cappellaio Matto, dopo aver attraversato uno specchio magico. Tutto il film si esplicherà nella volontà di Alice di andare alla ricerca di un oggetto metallico che regola il trascorrere nel tempo.

Tv8 trasmetterà, alle 20.55, la finale della “UEFA Europa League”. Il Villareal scenderà in campo contro il Manchester United.

Iris, canale 22, trasmetterà, alle 21.00, “Third Person”. Parigi, Roma e New York, sono le tre città protagoniste di questo film che racconta tre storie d’amore fatte di passione, di fiducia e di tradimento. Le storie di Michael, Scott e Julia sembrano non avere nulla in comune, se non fosse per un impercettibile legame.