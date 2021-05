Alla Juve torna Allegri, l’Inter ha scelto Inzaghi

Il valzer degli allenatori in serie A.

Nel giorno in cui la Juventus chiude l’accordo con Massimiliano Allegri, l’Inter accelera su Simone Inzaghi. I bianconeri hanno ingaggiato l’allenatore con cui la Juve ha vinto cinque scudetti e ha perso due finali di Champions. Esonerato Andrea Pirlo, durato solo un anno sulla panchina della squadra torinese. L’Inter, dopo il divorzio consensuale con Antonio Conte, ha scelto Simone Inzaghi. L’allenatore sembrava aver trovato l’accordo con la Lazio per il rinnovo ma l’offerta della società nerazzurra pare abbia fatto breccia e secondo quanto riportano i quotidiani sportivi l”intesa potrebbe essere formalizzata già oggi. Inzaghi utilizza lo stesso 3-5-2 di Conte ed è considerato dalla dirigenza nerazzurra la scelta ideale per proseguire sul solco tracciato dall’allenatore pugliese.