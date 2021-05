Il taccuino dello spaccio: deferiti due pusher

CATANIA – Continua senza sosta l’attività delle Volanti di Catania. Tra le priorità della polizia resta infatti il controllo del territorio.

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti ha deferito all’Autorità Giudiziaria due pregiudicati catanesi responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due uomini, classe 1991 e classe 1988, sono stati sorpresi da un equipaggio in transito in viale Moncada mentre sostavano sotto uno stabile; alla vista della Polizia hanno tentato di sottrarsi ad un eventuale controllo facendo ingresso nel palazzo, ma sono stati bloccati dagli agenti che riuscivano a recuperare ciò di cui avevano tentato di disfarsi durante la fuga, ossia 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 90 euro in banconote di piccolo taglio e un taccuino con annotati nominativi ed importi di denaro.