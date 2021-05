Incidente a Campobello di Licata: un morto e un ferito grave

E’ di una vittima e un ferito grave il bilancio di un tragico incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 123, a Campobello di Licata. A perdere la vita è Angelo Pio La Mendola, 31enne del posto. Gravemente ferito l’amico 36enne che viaggiava con lui in auto. I due si trovavano a bordo di una Bmw serie uno quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono finiti fuori strada andandosi a schiantare contro un albero. Il 31enne è deceduto sul colpo mentre l’altro passeggero è stato immediatamente soccorso e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della stazione di Campobello e i militari della Compagnia di Licata che hanno avviato i rilievi del caso. La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Paola Vetro, ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Sconvolta l’intera comunità di Campobello di Licata con il sindaco, Giovanni Picone, che è intervenuto in serata con un messaggio di cordoglio: “In certe situazioni scrivere è doveroso ma non facile. Oggi la nostra comunità ha perso uno dei suoi giovani figli. Ogni parola in momenti come questi è superflua. Campobello nel silenzio e nella preghiera si stringe al dolore della famiglia”