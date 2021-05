Eolie Music Fest: il festival dei concerti ‘in acqua’

Concerti in mezzo al mare e spettatori sulle barche (private o turistiche). Questo l’originale format della prima edizione di Eolie Music Fest, organizzato da Marea Eventi srls, in collaborazione con Attiva Stromboli APS, il Comune di Malfa – Isola di Salina e il Comune di Lipari e con il patrocinio di ENIT, e di Assoimprese Eolie; e che vede la direzione artistica dell’autore e compositore Samuel Romano, frontman dei Subsonica. Un nuovo e inedito festival, per rilanciare la musica dal vivo, che si svolgerà dal 23 al 30 giugno sulle isole siciliane . Le acque delle Isole Eolie, faranno da sfondo e cornice a live acustici e dj set di diversi artisti del panorama indie italiano che avranno come palco un caicco di 26 metri itinerante, che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Salina, e Stromboli mentre il pubblico assisterà da barche private o messe a disposizione dall’organizzazione, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.Un palco dunque galleggiante, che si muoverà ogni giorno con un artista e su una baia diversa. “Il mare, la musica, un territorio incredibile. Vogliamo ripartire da qui, insieme, tra le onde – dice Samuel Romano direttore artistico di Eolie Music Fest -Dopo l’esperienza del lockdown, che ha coinciso con la produzione del mio album, rinchiuso in uno studio, ho sentito la necessità di spazi aperti. Le Eolie sono speciali: qui le persone non vengono solo in vacanza, vengono qui per dare forma a progetti, studi e ricerche. In tanti scelgono questo luogo per viverci. La mia prima volta nelle Eolie è stata a Stromboli, al Teatro Ecologico, un luogo magico, capace di attirare persone straordinarie, con una visione forte. Per questo il programma di Eolie Music Fest vede protagonisti artisti accomunati da una grande passione, che hanno dimostrato subito la loro disponibilità verso un format nuovo e coraggioso”. Ad aprire la rassegna il 23 giugno a Lipari saranno i Subsonica. Gli altri artisti annunciati sono: Colapesce e Dimartino e Nu Guinea, che si esibiranno il 24 giugno a Vulcano;Bandakadabra e Max Casacci (il 25 a Lipari), Willie Peyote, Samuel con Bandakadabra (il 26 a Salina), The Winstons e Negrita (il 27 a Salina), e ComaCose e Fulminacci, che chiuderanno il festival il 30 a Stromboli.

EOLIE MUSIC FEST, IL PROGRAMMA:

Orari: ingresso barche a partire dalle ore 14.00 / inizio dj-set a partire dalle ore 16.00 / Inizio concerti ore 18.00

mercoledì 23 giugno a LIPARI (Valle Muria, coordinate lon. 14°55’56”-lat. 38°27’25”) – Subsonica (live)

(Valle Muria, coordinate lon. 14°55’56”-lat. 38°27’25”) – (live) giovedì 24 giugno a VULCANO (Gelso, di fronte alla spiaggia dell’Asino – coordinate lon. 14°59’51”-lat. 38°22’7”) – Colapescedimartino (live acustico) + Nu Guinea (dj-set + keys)

(Gelso, di fronte alla spiaggia dell’Asino – coordinate lon. 14°59’51”-lat. 38°22’7”) – (live acustico) + (dj-set + keys) venerdì 25 giugno a LIPARI (unico evento “a terra”) – Bandakadabra (live acustico itinerante) + Max Casacci (presentazione del libro + dj-set) – Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

(unico evento “a terra”) – (live acustico itinerante) + (presentazione del libro + dj-set) – Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. sabato 26 giugno a SALINA (Località Punta Scario, lon.14°50’15” – lat.38°34’59”): il concerto di Willie Peyote, Samuel con Bandakadabra (live)

(Località Punta Scario, lon.14°50’15” – lat.38°34’59”): il concerto di (live) domenica 27 giugno a SALINA (Località Punta Scario, 14°50’15” – lat.38°34’59”) – The Winstons (live) + Negrita (live acustico)

(Località Punta Scario, 14°50’15” – lat.38°34’59”) (live) + (live acustico) mercoledì 30 giugnoa STROMBOLI (Località Scari, coordinate lon. 15°14’37” – lat.38°48’20”) – Coma_Cose(live) +Fulminacci(live acustico)

BIGLIETTI

I biglietti per partecipare a EOLIE MUSIC FEST sono disponibili online, sul sito di Mailtickete onsite presso gli infopoint dell’arcipelago e le compagnie private selezionate. Info su:www.eoliemusicfest.it .

Il programma potrebbe subire delle variazioni, in base alle condizioni climatiche. Si consiglia di monitorare sempre i canali social e il sito della manifestazione. L’accesso all’area concerti è consentito alle barche tutti i giorni dalle ore 14.00 con fasce orarie prestabilite.