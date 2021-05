Mottarone, in vista accertamenti su cavi e freni della funivia

Saranno disposti “accertamenti irripetibili” su cavi e freni della funivia del Mottarone per “capire perché la fune si è

rotta e si è sfilata, e se il sistema frenante aveva dei difetti”, e da queste analisi si vedrà se “emergeranno” anche

altre responsabilità. Lo ha chiarito la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, spiegando che “io non sono ancora in

grado di dire perché si è verificato questo evento” e proprio per questo ci sarà una consulenza tecnica. Solo dopo “faremo gli avvisi” di garanzia per eventuali altri indagati.