AGRIGENTO – Una nuova “zona rossa” in Sicilia. L’aumento dei positivi al Covid farà scattare le restrizioni a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp territoriale e sentito il sindaco, con un’ordinanza che avrà efficacia da mercoledì 2 a giovedì 10 giugno compreso. Nell’ordinanza, inoltre, viene revocata con effetto immediato e con tre giorni di anticipo la “zona rossa” di Riesi, in provincia di Caltanissetta.