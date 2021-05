Palermo, firmata concessione Torretta: “Cerchiamo risorse”

PALERMO – Passi concreti in casa Palermo per la realizzazione del centro sportivo a Torretta. Oggi alla presenza del Prefetto di Palermo, è stata ufficialmente firmata la concessione per l’utilizzo del nuovo campo comunale, parte integrante del nuovo Centro Sportivo Rosanero.

A margine dell’evento il presidente rosanero Dario Mirri ha parlato così: “Il centro sportivo – riporta Ilovepalermocalcio – è il fondamento su cui una società sportiva deve fondare i risultati sportivi. Oggi è il giorno che aspettavamo, quello di poter sottoscrivere con la Prefettura, che gestisce l’Amministrazione comunale di Torretta, l’assegnazione della concessione per gli spazi comunali”.

Il presidente del Palermo si è soffermato anche sul recesso di Di Piazza: “Nulla di nuovo se non la scadenza dell’11 giugno. È un passaggio più formale che sostanziale, a seguire faremo delle consultazioni ulteriori dopo che sarà formalizzato questo passaggio. Da un mese e mezzo la società sta cercando nuove risorse. Questo è chiaro ed evidente. Abbiamo la disponibilità per affrontare serenamente la prossima stagione. Il piano triennale è quello che abbiamo previsto due anni fa, siamo assolutamente in linea, pandemia permettendo”.

In chiusura Mirri si è soffermato su quando verrà posata la prima pietra per la costruzione del centro sportivo: “Ci auguriamo possa essere in estate. Aspettiamo che l’Amministrazione ci dia tutto per poter procedere in questo modo”.