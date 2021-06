Campionato GT: La Mazza e Nicolosi in gara a Misano

Ritornano le prove Sprint nel Campionato italiano Gran Turismo. E ritornano in gara anche i due piloti catanesi Francesco La Mazza e Giuseppe Nicolosi. La tappa del maggiore campionato nazionale a ruote coperte si terrà sul circuito di Misano. La Mazza e Nicolosi corrono per il team KMS Krypton MotorSport, con la Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Il numero di gara è il 369.

I due piloti etnei provengono dalle gare di Monza, dove hanno conquistato 5 punti in classifica e sensazioni in chiaroscuro.

“PROVIAMO A CAMBIARE PASSO”. “Di certo c’è che siamo in un team ottimamente organizzato – spiega Francesco La Mazza – e anche la macchina è ottima. Speriamo magari di evitare condizioni estremamente proibitive come in gara 1 a Monza oppure l’episodio sfortunato (braccetto piegato) che ha condizionato pesantemente gara 2. Per il resto, siamo concentrati e speranzosi. Gli avversari sono molto forti ma noi, lo dico sempre a Giuseppe (Nicolosi) dobbiamo cambiare passo se vogliamo incidere in questo campionato”.

“Il primo obiettivo è fare meglio di Monza – ribadisce Nicolosi – le prime due gare ci hanno dato indicazioni importanti che speriamo possano servirci a Misano. Il circuito della riviera romagnola va interpretato al meglio e speriamo di riuscirci”. “Quando torno a Misano, mi viene subito in mente – conclude La Mazza – il successo ottenuto in GT3. È stata una gara incredibile, bellissima. Lo ribadiamo: non siamo in gara solo per partecipare. Vogliamo dare sempre il meglio”.

IL CAMPIONATO. I due piloti etnei gareggeranno nella serie Sprint. Come riporta il sito AciSport, entrambi i campionati (Sprint ed Endurance) rispecchiano quelli delle ultime due stagioni.

Per ognuna delle due serie saranno sette i titoli italiani in palio e tre Coppe Nazionali, tutti riservati alle sole classi GT3, GT4 e GT Cup. Le gare della serie Sprint saranno sempre due per ciascuno dei quattro week end in programma. Durata della gara: 50 minuti + 1 giro.

ORARI E TV. Questo il programma della seconda prova del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in programma al Misano World Circuit dal 4 al 6 giugno. 4 giugno: prove libere. 5 giugno: prove ufficiali (1° turno dalle 10.15 alle 10.25, 2° turno dalle 10.50 alle 11). Le due gare si disputeranno sabato 5 giugno alle ore 18.20 (gara-1) e domenica 6 giugno alle ore 15.10 (gara-2). Entrambe saranno trasmesse in diretta su ACISPORT TV (SKY 228). Oltre alle dirette televisive, le due gare potranno essere seguite in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulle pagine Facebook e Youtube di AciSport.