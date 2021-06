Stasera in Tv la nazionale di Mancini

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con una vasta programmazione tra fiction, show televisivi, reality, cinema e programmi di approfondimento.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Notte azzurra”, una serata evento, organizzata dalla FIGC e dalla Rai, con i calciatori della nazionale italiana, finalista agli europei, e Roberto Mancini. Prenderanno parte dell’evento anche gli artisti dello spettacolo e della musica.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Games of Games – Gioco Loco”. Simona Ventura torna in prima serata con Games of Games, il gioco a premi che vede protagonista 12 concorrenti pronti a tutto per arrivare al gioco finale e vincere, grazie all’aiuto di 6 vip, il premio in palio.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Carta Bianca”,il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice tratta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce le tematiche più calde dell’attualità politica e di cronaca, dando voce alle opinioni controcorrente e fuori dal coro.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, il primo episodio della terza stagione di “New Amsterdam – una nuova normalità”. L’equipe medica del New Amsterdam cercherà di fronteggiare la pandemia da Covid-19. Il sistema sanitario appare danneggiato e il dottor Max Goodwin, direttore del New Amsterdam, cercherà di riscostruirlo dalle fondamenta.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Le iene show”.

Tv8 trasmetterà, alle 21.30, “Io prima di te”. In una tipica cittadina inglese vive Louisa Clark, ventiseienne solare e in cerca di un lavoro stabile per aiutare la sua figlia. Quando gli si presenta l’occasione di lavorare come assistente di Will Traynor, un giovane finito sulla sedia a rotelle e deciso a mettere fine alla sua vita, Louisa accetta prefiggendosi l’obiettivo di dimostrargli che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.