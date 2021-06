Critical Mass: la pedalata per Joshua La Rosa, investito e ucciso

CATANIA – Una passeggiata in bici per ricordare Joshua La Rosa, ciclista ucciso da un’automobilista, la settimana scorsa, in via Passo Gravina, mentre era in bicicletta. Questo sabato 5 giugno 2021 si terrà a Catania la Critical Mass (una pedalata per chiedere strade sicure). La compagna del ragazzo sarà all’evento insieme a sua figlia rimasta senza padre. Al riguardo è anche partita una raccolta fondi per sostenerla https://www.facebook.com/donate/1246929372392532/10220236202999283/

Dalle 17 alle 18 sarà anche possibile partecipare alla manifestazione senza la necessità di essere in bici o con altri mezzi sostenibili.