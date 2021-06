Catania, continua la trattativa con cordata maltese

CATANIA – Il Catania continua la propria ricerca per l’ingresso di soci all’interno del club. Soci che, però, saranno vitali per la sopravvivenza del club perché la Sigi ha bisogno di denaro per poter affrontare il prossimo campionato di Serie C.

La dirigenza ha intavolato una trattativa con un gruppo maltese, ma le aspettative dei tifosi, rimasti scottati dalla mancata chiusura delle trattativa con Tacopina, non sono altissime. Una cordata si è già creata e sembra sia vicino l’ingresso di un catanese.

In mezzo a questo si dovrà anche pensare alla costruzione della squadra in vista del prossimo campionato. Pellegrino vorrebbe trattenere giocatori come Silvestri, Pinto, Calapai, Russotto e Piccolo, ma prima sarà necessario scegliere l’allenatore con Francesco Baldini che, dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Foggia, si è detto pronto a rimanere in sella, ma su di lui c’è da registrare l’interesse da parte del Carpi pronto a costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B. Se l’ex Trapani non dovesse essere confermato sarà necessario cercare un altro allenatore, ma prima di questo si dovranno reperire le somme necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato.