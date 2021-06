Italia, Sensi non ce la fa: al suo posto Pessina

L’Italia del Ct Roberto Mancini è pronta ad affrontare l’ultimo test prima dell’Europeo. Gli azzurri questa sera sfideranno al Repubblica Ceca, sfida che darà particolari indicazioni sullo stato di forma dei calciatori che saranno presenti al prossimo Europeo.

Tra i convocati il Ct ha dovuto cambiare qualcosa. Due giorni fa il centrocampista Sensi ha accusato un risentimento agli adduttori, che l’hanno costretto ad allenarsi a parte. Nella giornata di ieri il centrocampista interista si è sottoposto ad esami che l’hanno costretto a rinunciare al sogno europeo.

Al posto dell’interista è stato convocato l’atalantino Pessina, che era rimasto a disposizione del tecnico in via precauzionale perché c’è un po’ di preoccupazione anche sulle condizioni di Verratti che, però, dovrebbe recuperare e far parte dei 26.

La prima sfida dell’Europeo per gli azzurri sarà contro la Svizzera che ieri, in amichevole, ha vinto 7-0 contro il Liechtenstein.