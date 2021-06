Comiso, morto l’ex sindaco Pasquale Puglisi

COMISO – Si è spento questa mattina a Comiso, a 81 anni, l’ex sindaco Pasquale Puglisi, a capo dell’amministrazione dal ’94 al ’98. La sua era stata la prima elezione diretta dopo l’entrata in vigore della legge sugli enti locali ed era stato il primo sindaco di centrodestra della città che ha dato i natali a Gesualdo Bufalino.

Era entrato in politica negli anni Settanta come consigliere comunale del stato consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano. Appassionato di storia locale, si era dedicato allo studio di documenti storici dal 1550 al 1860 (i cosiddetti Acta Miscellanea) che erano stati ritrovati nel 1907 in una stanza murata nell’ex oratorio dei Padri Filippini.