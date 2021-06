Mafia, latitante del clan Santapaola-Ercolano arrestato a Mascali

CATANIA – Nella tarda serata di ieri agenti della Squadra Mobile – Squadra Catturandi – procedevano alla cattura del latitante Giuseppe Motta (classe 1971) destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel dicembre del 2017 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, dovendo espiare la condanna definitiva di anni 1 e mesi 9 perché responsabile della violazione inerente la misura di prevenzione personale.

L’uomo, che annovera precedenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Santapaola-Ercolano) e reati contro il patrimonio, era irreperibile dal mese di agosto 2013. È stato rintracciato in località Mascali.