Tenta la fuga rocambolesca lanciandosi da un dirupo, arrestato

CATANIA – Tenta un’improbabile fuga a piedi, ma i carabinieri lo scovano dietro una siepe. Davide Guerra, quarant’anni, era ricercato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le fasi che hanno portato all’arresto dell’uomo sono state piuttosto movimentate. La scorsa notte, i militari hanno notato alcune persone in via Passo Gravina intente a pulire un furgone in un autolavaggio.

Mentre si stavano occupando della loro identificazione, hanno intravisto un altro uomo che cercava di nascondersi dietro una siepe. L’uomo ha tentato di sfuggire loro scavalcando la recinzione dell’autolavaggio, quindi quella di una panineria ed infine, dopo essersi lanciato in un dirupo, è stato bloccato dai militari mentre stava cercando di superare anche la rete di recinzione di un supermercato, invero restando impigliato in essa.

Guerra era irreperibile dal 7 febbraio scorso, violando la detenzione domiciliare cui era stato sottoposto per furto aggravato.