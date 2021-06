Consegnati i lavori per la messa in sicurezza della scuola Garden Park

La scuola, ubicata in via del Parco nella Frazione di Canalicchio, sarà adeguata alle vigenti normative antisismiche con particolari interventi alle strutture portanti dell'edificio

CATANIA – Il sindaco di Tremestieri Santi Rando ha consegnato all’impresa appaltatrice i lavori per la messa in sicurezza della scuola materna comunale Garden Park che fa parte del Circolo didattico Teresa di Calcutta. Presenti per l’occasione oltre al primo cittadino, gli assessori Franco Fazio, Vito Torrisi, Giuseppe Di Gregorio, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Di Stefano e il consigliere Marcello Testa. Hanno partecipato inoltre il Capo di Gabinetto Adriana Butera, il vice comandante Paolo Torrisi e per l’ufficio tecnico comunale il responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, geometri Sapienza e Platania. Il Sindaco Santi Rando ha curato personalmente l’iter burocratico per ottenere l’erogazione di un finanziamento di 620mila euro per garantire alla scuola materna gli interventi di: «manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientemento energetico»

La scuola, ubicata in via del Parco nella Frazione di Canalicchio, sarà adeguata alle vigenti normative antisismiche con particolari interventi alle strutture portanti dell’edificio. I lavori inoltre riguarderanno la sostituzione del pavimento esistente, il rifacimento dei locali igienici, il rifacimento dell’impianto elettrico, il rifacimento della copertura con relativa impermeabilizzazione e la eliminazione delle barriere architettoniche.

Spiega il sindaco: «Gli interventi da realizzare serviranno a rendere “massima” la sicurezza antisismica della struttura garantendo allo stesso tempo il miglior comfort ambientale e funzionale evitando, grazie all’efficientamento energetico, sprechi e aggravi di spese economiche. Grazie a questo finanziamento riusciremo ad assicurare una massima vivibilità e un’alta qualità di fruizione dell’immobile anche da parte dei nostri piccoli concittadini. Questo altro obiettivo raggiunto rende chiaro che la nostra amministrazione, così come promesso ai nostri elettori, continua a tenere al primo posto l’efficienza e sicurezza delle scuole del nostro comune per una Tremestieri sempre più vivibile».