Fortino della droga, 25 arresti: il capo picchia vedetta “distratta”

CATANIA – Un giro d’affari di 10 mila euro al giorno. Guadagni da capogiro quelli stimati dagli investigatori. In via Piombai, nel cuore di San Cristoforo a Catania, si vendeva crack e cocaina a qualsiasi ora. Un take away della droga che da oggi, però, ha chiuso i battenti.

Il blitz ‘Piombai”

Il blitz è scattato all’alba: i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei militari dei nuclei specializza della Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, del Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania nei confronti di 25 persone indagate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il fortino blindato

Un fortino blindato quello dove sarebbe avvenuto lo spaccio, con tanto di cani da guardia e telecamere. La vendita al ‘minuto’ infatti sarebbe avvenuta all’interno del cortile comune alle abitazioni della famiglia del capo piazza, il cui accesso è consentito solo da due portoni blindati. La videosorveglianza sarebbe servita invece a prevenire le irruzioni delle forze dell’ordine.

Le donne spacciavano con i piccoli in braccio

Nell’impresa di famiglia avrebbero spacciato anche donne. In particolare le indagini dei carabinieri hanno individuato la “partecipazione” di tre pusher in gonnella, tra cui la moglie e la cognata del capo-piazza. La quota rosa dell’organizzazione criminale avrebbe avuto la delega alla gestione degli incassi. Incassi che dovevano essere nascosti bene. Ma quando mancavano “gli uomini’ le donne sarebbero state pronte a sostituirli. Purtroppo incuranti anche della presenza dei figli. Molti piccolissimi.

Vedette picchiate

Un capo piazza molto violento quello finito nell’elenco degli indagati dell’operazione Piombai. Guai a distrarsi. Si rischiava la mano pesante del ‘leader’ del gruppo criminale. Alcune vedette – come è stato immortalato dalle telecamere dei carabinieri – sono state picchiate e costrette a subire derisioni ed umiliazioni. Scene che poi, al fine di dare una lezione agli altri soldati della spaccio, erano registrate sul cellulare e poi condivise sui social. C’è stato chi è stato “costretto” a immergersi tra i rifiuti di un cassonetto, oppure chi si è fatto avvolgere il volto con del nastro isolante.