Furto nella casa del volontariato: la solidarietà del Pd etneo

CATANIA – L’Unione provinciale Catania del Partito Democratico condanna il vile gesto compiuto ai danni della Casa del Volontariato del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo e della Misericordia di Librino.

“Ancora un gesto che oltraggia la comunità di Librino e tutta la città di Catania – dichiara il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari, che ha incontrato oggi una delegazione delle due associazioni –. A nome del Partito Democratico esprimo vicinanza e solidarietà al CSVE e alla Misericordia che svolgono un insostituibile lavoro in una realtà difficile qual è quella del quartiere di Librino, del quale, purtroppo, dobbiamo occuparci periodicamente per eventi infausti. Faccio appello a tutte le forze sane e all’amministrazione comunale affinché, in questo momento, facciano sentire tutta la vicinanza della città a tutto il sistema del volontariato di servizio affinché, ognuno per il proprio ruolo, metta in campo le misure necessarie per garantire la prosecuzione dell’attività delle organizzazioni del volontariato, che rappresentano una rete di protezione e di tutela per tantissimi cittadini lasciati spesso soli e senza i più elementari servizi e che garantiscono loro i più elementari diritti di cittadinanza. Colpire le organizzazioni di volontariato, come già fatto con “I Briganti di Librino” e oggi con CSVE e Misericordia, è il modo più vile per indebolire una rete di volontari che si occupa di integrazione e sostegno nelle realtà più difficili. Il Pd – chiude Villari – conferma la propria solidarietà e il proprio sostegno a chi continua a lavorare per Librino con abnegazione e impegno e chiede alle istituzioni di garantire sicurezza e legalità nel quartiere e in tutta la città”.