Tripoli nominato coordinatore di Italia Viva

“Lo sviluppo dei comuni, la sinergia tra i sindaci e gli amministratori locali è indispensabile per lo sviluppo della nostra terra, sono certo che Fìlippo svolgerà un gran lavoro per la crescita della Sicilia” ha dichiarato Davide Faraone.

Davide Faraone, Presidente Senatori Italia Viva e coordinatore regionale siciliano ha nominato Filippo Tripoli sindaco di Bagheria, responsabile enti locali in Sicilia. Filippo Tripoli ha iniziato il suo impegno in politica da consigliere comunale e assessore del suo comune. Ha fatto politica prima nei movimenti giovanili fino a sfiorare l’elezione al parlamento regionale siciliano nell’ultima competizione elettorale.

“Lo sviluppo dei comuni, la sinergia tra i sindaci e gli amministratori locali è indispensabile per lo sviluppo della nostra terra, sono certo che Fìlippo svolgerà un gran lavoro per la crescita della Sicilia” ha dichiarato Davide Faraone.