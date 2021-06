Mancini pronto per l’esordio: “Sono fiducioso”

ROMA – Manca un solo giorno all’inizio dell’Europeo che, però, si sarebbe dovuto disputare nel 2020, ma il Covid ha rinviato di un anno questa competizione. L’esordio sarà “affidato” all’Italia di Mancini che affronterà la Turchia all’Olimpico di Roma. Sugli spalti i saranno i tifosi, non sarà tutto esaurito a causa delle restrizioni ma è un grande passo per il ritorno alla “normalità”.

Il ct degli azzurri Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per alla viglia di questo importante esordio: “Iniziamo l’Europeo con un anno di ritardo, ma sono contento perché sono certo che sarà una bellissima partita. La Turchia ha qualità e tecnica, sa giocare a calcio”.

Il Ct azzurro ha dovuto cambiare qualcosa rispetto ai 26 convocati, perché si sono infortunati Sensi e Pellegrini: “Ci è dispiaciuto per gli infortuni, si sarebbero meritati di giocare l’Europeo e sono uomini utilissimi per noi perché possono ricoprire diversi ruoli. Spero guariscano in fretta. Cercheremo di stare tranquilli e continuare a giocare bene, come abbiamo sempre fatto. Questo è un momento bello, dobbiamo entrare in campo con rispetto per l’avversario ma con la consapevolezza che siamo un’ottima squadra. Creare empatia nel gruppo è stato importante. E sì, è giusto che i tifosi abbiano entusiasmo, noi dobbiamo concentrarci pur avendo spensieratezza e fare ciò che sappiamo”.

Mancini ha grande fiducia nei suoi calciatori e non lo nega: “Ero fiducioso tre anni fa, quando ho cominciato. Ovviamente lo sono anche ora. Speriamo davvero di arrivare alla Final Four di Wembley”.