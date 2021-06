Tragico scontro scooter-auto: muore un ragazzo di 20 anni

SANTA MARIA DI LICODIA. Un impatto devastante che non ha, purtroppo, lasciato scampo al ventenne che si trovava alla guida del suo scooter andato a scontrarsi tragicamente contro una Fiat Punto.

E’ accaduto questa mattina lungo via Aldo Moro la circonvallazione di Santa Maria di Licodia. Inutile persino l’arrivo dell’elisoccorso che, atterrato all’interno del campo sportivo, è rientrato al Cannizzaro di Catania perchè per il giovane licodiese non vi è stato nulla fare.



Sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, della polizia municipale, oltre al personale medico del 118.