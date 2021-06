Ciclismo, Caruso torna a Ragusa: grande accoglienza per lui

Grande accoglienza a Ragusa per Damiano Caruso, uno dei protagonisti dell’ultimo Giro d’Italia. Il ciclista della Bahrain Victorious era partito con i grandi di gregario, ma a causa del ritiro del compagno di squadra Mikel Landa si è ritrovato capitano e non ha per niente sfigurato.

Alla fine del Giro si è classificato al secondo posto, con un distacco di 1’29” dal colombiano Egan Bernal. Negli occhi di tutti, però, resta anche la grande vittoria arrivata alla ventesima tappa, con partenza da Verbania e arrivo in salita all’Alpe Motta, dopo aver attaccato nella discesa del Passo del San Bernardino quando mancavano 50 km all’arrivo insieme al compagno di squadra Pello Bilbao e Romain Bardet.

Ieri sera ad applaudire il ciclista, presentatosi all’Aldo Campo, c’erano mille persone. Tra loro alcune associazioni ciclistiche che hanno donato un’opera del maestro Carmelo Candiano al campione, in cui lo stesso Damiano è raffigurato in volata. Adesso per Caruso ci sarà l’impegno alle Olimpiadi di Tokyo. Per lui sarà la seconda volta ad una manifestazione così importante, la prima volta fu a Rio con la cronometro e la gara in linea concluse rispettivamente al ventisettesimo e al quarantesimo posto.