Incidente sull’autostrada Messina-Palermo, due feriti

MESSINA – Incidente in autostrada nel primo pomeriggio al chilometro 119,600, tra Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, poco prima del viadotto Buzza della A20. Due auto, una Clio e una Renault Capture, si sono scontrate violentemente, con quest’ultima finita ribaltata. I due occupanti della Capture sono stati trasportati in ospedale a Cefalù per essere sottoposti alle cure del caso. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sant’Agata Militello. Ingenti i danni alle vetture.