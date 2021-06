Smart road sulla Tangenziale, disagi per gli automobilisti

Catania – Nell’ambito degli interventi propedeutici alla realizzazione della Smart Road sulla Tangenziale Ovest di CATANIA, occorre procedere all’installazione di un pannello a messaggio variabile allo svincolo di San Gregorio. Dalle 23 di martedi’ 15 alle 6 di mercoledi’ 16 giugno saranno chiuse al traffico la rampa in uscita verso l’A18 “Diramazione di Catania” per i veicoli provenienti da Messina e la rampa in ingresso in Tangenziale per i veicoli diretti a Siracusa e Palermo. I percorsi alternativi saranno indicati in loco. Inoltre, su richiesta dell’amministrazione comunale di Catania e per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione al sottopasso di viale Mediterraneo, da martedi’ 15 a sabato 19 giugno in fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo, la Diramazione di Catania sarà chiusa in direzione valle dal km 1,750 al km 0,000. Il percorso alternativo sara’ costituito da via Pietra dell’Ova. (ITALPRESS).