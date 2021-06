Euro 2020, sequestrate false magliette della nazionale azzurra

CATANIA – Sciarpe, magliette e gadget della nostra Nazionale di calcio italiana e di altre squadre italiane ed estere, tutti contraffatti, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania a poche ore dal calcio d’inizio della partita inaugurale di Euro 2020. Militari delle Fiamme gialle del comando provinciale hanno eseguito una serie di controlli in tutta la circoscrizione etnea e hanno sequestrato 400 prodotti contraffatti e non sicuri, la maggior parte recanti il logo marchio Figc. La Guardia di finanza ha denunciato una persona per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. (ANSA).



Leggi notizie correlate • Nel 2020 un Europeo itinerante - C'è Roma tra le città coinvolte