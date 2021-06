A Lampedusa è già emergenza, hotspot pieno dopo 14 sbarchi

Nella struttura sono presenti 1.215 persone giunte sull'isola in 24 ore

PALERMO – Sono 1.215 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa, dopo i 14 sbarchi avvenuti sull’isola in meno di 12 ore. La notte scorsa si sono infatti registrati altri due approdi. Prima sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera 22 subsahariani. In questo momento sul molo Favarolo, c’è un altro sbarco in corso. All’alba di ieri la struttura di accoglienza ospitava appena 137 persone.

Ieri sera sono stati trasferiti, con traghetto di linea per Porto Empedocle, 57 migranti, tra minori non accompagnati e donne incinte che sono stati gia’ smistati nei centri quarantena della provincia di Agrigento. In mattinata, su disposizione della Prefettura, partiranno col traghetto Sansovino altre 110 persone che poi verranno trasferite a Crotone.



