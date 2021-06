Il Palermo ESports ha vinto la Serie C

In finale battuto il Novara per 7-0

PALERMO – Il Palermo Esports ha vinto la eSerie C. La divisione rosanero degli sport digitali ha trionfato nel primo campionato di Serie C digitale organizzato dalla Lega Pro in collaborazione con eSports Academy. Il torneo, giocato su Fifa Ultimate Team per PS4, si è sviluppato su due giornate, il 12 e 13 giugno, ed è stato trasmesso sul canale Twitch della Lega Pro. Alla fase finale sono arrivate otto squadre: Palermo, Monopoli, Viterbese, Cavese, Novara, Albinoleffe WeArena, Avellino e Paganese.

In finale il Palermo eSports guidato da Simone “King_Carmelo058” Maiolino ha superato il Novara eSports di G3IMS_ per 7-0.

Dopo aver vinto, nello scorso campionato, il torneo nazionale di eSerie D organizzato dalla LND, Il Palermo Esports continua quindi la sua corsa verso l’olimpo dei team sportivi digitali più forti d’Italia.